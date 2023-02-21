Карпинский Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпинский Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Карпинский Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Карпинская Рахиль Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Карпинская Рахиль Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпинская Рахиль Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Карпинская Рахиль Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Карпинская Рахиль Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпинская Рахиль Петровна

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