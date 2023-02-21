Карпинский Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1954
Сын: Карпинский Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Карпинская Рахиль Петровна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Карпинская Рахиль Петровна
Бракосочетание
Неизвестно