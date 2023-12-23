Заломаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломаев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заломаев Иван Николаевич

Мать: Заломаева Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1931

Дочь: Воронина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Заломаева Клавдия Николаевна

дер. Заречье Ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Заломаева Клавдия Николаевна

Смерть
1968
пос. Петровск Ростовский район Ярославская область
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