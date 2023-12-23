Заломаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1931
Дочь: Воронина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Заломаева Клавдия Николаевна
дер. Заречье Ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Заломаева Клавдия Николаевна
Смерть
1968
пос. Петровск Ростовский район Ярославская область