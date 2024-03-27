Федосова (Кожевникова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти14.03.1873
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кожевников Матвей
Бракосочетание
15.01.1847
Муж: Федосов Василий
Рождение ребёнка
03.12.1849
Сын: Федосов Николай
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
01.05.1852
Сын: Федосов Иван
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
13.01.1854
Сын: Федосов Даниил
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
21.04.1855
Сын: Федосов Михаил
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
17.10.1859
Сын: Федосов Лука
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Федосов Максим
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
21.08.1864
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
29.10.1866
Сын: Федосов Кузьма
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
05.06.1869
Сын: Федосов Федот
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Федосов Василий
Отец ребёнка: Федосов Василий
Смерть
14.03.1873
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от головной боли
Похороны
Неизвестно