Федосова (Кожевникова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кожевникова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

14.03.1873

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кожевников Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1847

Муж: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1849

Сын: Федосов Николай

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1852

Сын: Федосов Иван

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Федосов Даниил

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.04.1855

Сын: Федосов Михаил

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1859

Сын: Федосов Лука

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Федосов Максим

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.08.1864

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1866

Сын: Федосов Кузьма

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1869

Сын: Федосов Федот

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Федосов Василий

Отец ребёнка: Федосов Василий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.03.1873
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от головной боли
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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