Зеленцов Валерий Павлович 24.07.1942 — найти родственников по фамилии на Familio

Зеленцов Валерий Павлович

Автор
ВЗ
Зеленцов В.

мужской, родился 24.07.1942, Россия

Мать
(Доронина) Александра ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
Отец
Зеленцов Павел Григорьевич1905 г.р.
Дети
Зеленцов Владимир Валерьевич22.04.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942

Отец: Зеленцов Павел Григорьевич

Мать: (Доронина) Александра Леонтьевна

Россия

Рождение ребёнка
07.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Свиридова) Лидия Захаровна

Новосибирск

Рождение ребёнка
23.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Свиридова) Лидия Захаровна

Новосибирск

Рождение ребёнка
22.04.1978

Сын: Зеленцов Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: (Свиридова) Лидия Захаровна

Россия

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