Зеленцов Валерий Павлович
мужской, родился 24.07.1942, Россия
Мать(Доронина) Александра ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
ОтецЗеленцов Павел Григорьевич1905 г.р.
Дети
Зеленцов Владимир Валерьевич22.04.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942
Россия
Рождение ребёнка
07.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Свиридова) Лидия Захаровна
Новосибирск
Рождение ребёнка
23.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Свиридова) Лидия Захаровна
Новосибирск
Рождение ребёнка
22.04.1978
Сын: Зеленцов Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: (Свиридова) Лидия Захаровна
Россия