Исаков Вениамин Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Вениамин Стефанович

Исаков Вениамин Стефанович

avatar

Место рождения

Бакинская губ., Кубинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Стефан Андреевич

Мать: не указана

Бакинская губ., Кубинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Вяткинская губерния
Военная служба
Неизвестно
22-й Кавказский стрелковый полк, рядовой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close