Исаков Вениамин Стефанович
Место рожденияБакинская губ., Кубинский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаков Стефан Андреевич
Мать: не указана
Бакинская губ., Кубинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Вяткинская губерния
Военная служба
Неизвестно
22-й Кавказский стрелковый полк, рядовой
Смерть
Неизвестно