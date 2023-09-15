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Баскаков Дмитрий Матвеевич
Баскаков Дмитрий Матвеевич
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Место рождения
Большой Снежеток
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
1892
Пол
Мужской
Отец
Баскаков Матвей Григорьевич
1862 г.р.
Мать
Баскакова (Лужнова) Екатерина Михайловна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Баскаков Матвей Григорьевич
Мать:
Баскакова Екатерина Михайловна
Большой Снежеток
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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