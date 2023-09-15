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Баскаков Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Баскаков Матвей Григорьевич

Мать: Баскакова Екатерина Михайловна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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