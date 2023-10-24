Кондратьева (Макарова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кондратьев Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно