Кондратьева (Макарова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Макарова) Клавдия Васильевна

Кондратьева (Макарова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Макаров Василий Никитович

Мать: Макарова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кондратьев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Сергей Артёмович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close