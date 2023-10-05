Ишкин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишкин Александр
Мать: Ишкина Екатерина
Рождение ребёнка
22.09.1971
Сын: Ишкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ишкина Тамара Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1981
Дочь: Тюрина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ишкина Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкина Тамара Васильевна