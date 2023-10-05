Ишкин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишкин Александр

Мать: Ишкина Екатерина

Рождение ребёнка
22.09.1971

Сын: Ишкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ишкина Тамара Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1981

Дочь: Тюрина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ишкина Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкина Тамара Васильевна

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