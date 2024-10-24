Евдокимов Сергей Михайлович
Место рожденияКалининская обл., Бежаницкий р-н, д. Ульяниха
Дата рождения1908
Дата смерти07.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Евдокимов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Евдокимова) Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокимова (Барсукова) Александра Степановна
Военная служба
23.06.1941
Смерть
07.10.1941