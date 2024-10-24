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Евдокимов Сергей Михайлович

Место рождения

Калининская обл., Бежаницкий р-н, д. Ульяниха

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Евдокимов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова (Барсукова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Евдокимова) Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова (Барсукова) Александра Степановна

Военная служба
23.06.1941
Смерть
07.10.1941

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