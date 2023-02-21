Белимова (Ивашкина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белимова (Ивашкина) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивашкин Михаил

Мать: Ивашкина Валентина Иосафовна

Рождение ребёнка
22.12.1956

Сын: Белимов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Белимов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоробогатова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Белимов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белимов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Белимов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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