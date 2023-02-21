Белимова (Ивашкина) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивашкин Михаил
Рождение ребёнка
22.12.1956
Отец ребёнка: Белимов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоробогатова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Белимов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белимов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Белимов Николай Федорович
Смерть
Неизвестно