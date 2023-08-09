Ирбицкая Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрбицкая Анна Трофимовна

Ирбицкая Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ирбицкий Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Черепанова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Павлович

Рождение ребёнка
12.11.1952

Дочь: Сергеева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close