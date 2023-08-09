Ирбицкая Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ирбицкий Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1948
Дочь: Черепанова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Павлович
Рождение ребёнка
12.11.1952
Дочь: Сергеева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно