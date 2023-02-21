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(Leux) Suanne Ularg.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Leux Johann Carl

Мать: Anna Sophie

Смерть
Неизвестно
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