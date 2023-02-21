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(Leux) Suanne Ularg.
(Leux) Suanne Ularg.
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Leux Johann Carl
1777 г.р.
Мать
(Balzer) Anna Sophie
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Leux Johann Carl
Мать:
Anna Sophie
Смерть
Неизвестно
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