Попова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Ксения

Попова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Анна

Отец ребёнка: Попов Василий

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Акилина

Отец ребёнка: Попов Василий

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Попов Матвей

Отец ребёнка: Попов Василий

Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1807

Сын: Попов Варфоломей

Отец ребёнка: Попов Василий

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.02.1809

Дочь: (Попова) Евдокия

Отец ребёнка: Попов Василий

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.