Попова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Анна
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Акилина
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Попов Матвей
Отец ребёнка: Попов Василий
Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1807
Сын: Попов Варфоломей
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
28.02.1809
Дочь: (Попова) Евдокия
Отец ребёнка: Попов Василий
Смерть
Неизвестно