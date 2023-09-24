Халилова Лейла Сырадж кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1973
Отец: Алиев Сырадж Алхан оглы
Мать: Алиева Адила Зал кызы
Рождение ребёнка
05.12.1992
Дочь: Эфендиева Нигар Видади кызы
Отец ребёнка: Халилов Видади
Рождение ребёнка
21.09.1994
Сын: Халилов Камран Видади оглы
Отец ребёнка: Халилов Видади
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халилов Видади