Халилова Лейла Сырадж кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилова Лейла Сырадж кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1973

Отец: Алиев Сырадж Алхан оглы

Мать: Алиева Адила Зал кызы

Рождение ребёнка
05.12.1992

Дочь: Эфендиева Нигар Видади кызы

Отец ребёнка: Халилов Видади

Рождение ребёнка
21.09.1994

Сын: Халилов Камран Видади оглы

Отец ребёнка: Халилов Видади

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Видади

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