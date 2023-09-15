Шилкина (Норкина) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1939
Отец: Норкин Алексей Матвеевич
Мать: Трянина Ольга Ивановна
Место жительства
Между 1945 и 1950
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 1950
Бракосочетание
23.04.1962
Рождение ребёнка
23.06.1962
Сын: Шилкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шилкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1965
Сын: Шилкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шилкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1969
Дочь: Могильникова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Шилкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1976
Дочь: Федякова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Белоусов Александр Николаевич