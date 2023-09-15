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Шилкина (Норкина) Вера Алексеевна

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

27.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1939

Отец: Норкин Алексей Матвеевич

Мать: Трянина Ольга Ивановна

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Место жительства
Между 1945 и 1950
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 1950
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
23.04.1962

Муж: Шилкин Владимир Иванович

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1962

Сын: Шилкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шилкин Владимир Иванович

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Шилкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шилкин Владимир Иванович

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1969

Дочь: Могильникова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Шилкин Владимир Иванович

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1976

Дочь: Федякова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Белоусов Александр Николаевич

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
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