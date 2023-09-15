(Шандорина) Зинаида
Место рождения
Дата рождения10.07.1905
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905
Бракосочетание
1929
Муж: Черных Иван Иванович
Учась в институте
Рождение ребёнка
1931
Сын: Черных Владимир
Отец ребёнка: Черных Иван Иванович
Работа или профессия
С 1931 по 18.04.1937
Мастерская электропрома, нормировщик | Кузбассуголь
Образование
По 1931
Инженер-экономист | Высшее | Московский институт народного хозяйства им. Плеханова
Работа или профессия
10.09.1937
Арест
Работа или профессия
С 21.11.1937 по 10.09.1945
8 лет Лишение свободы | ИТЛ | Яйском Пром. ИТК, Кемеровская обл
Работа или профессия
21.11.1937
Осуждение
Работа или профессия
14.05.1955
Реабилитирована
Смерть
1961
г. Новосибирск, ул. Никитина, 65