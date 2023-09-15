(Шандорина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шандорина) Зинаида

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.07.1905

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905

Отец: Шандорин Николай Михайлович

Мать: Шандорина Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1929

Муж: Черных Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Учась в институте
Рождение ребёнка
1931

Сын: Черных Владимир

Отец ребёнка: Черных Иван Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Работа или профессия
С 1931 по 18.04.1937
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Мастерская электропрома, нормировщик | Кузбассуголь
Образование
По 1931
Москва, город федерального значения Москва
Инженер-экономист | Высшее | Московский институт народного хозяйства им. Плеханова
Работа или профессия
10.09.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Арест
Работа или профессия
С 21.11.1937 по 10.09.1945
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
8 лет Лишение свободы | ИТЛ | Яйском Пром. ИТК, Кемеровская обл
Работа или профессия
21.11.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Осуждение
Работа или профессия
14.05.1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Реабилитирована
Смерть
1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. Никитина, 65
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