Воробьева Евдокия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евдокия Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: Воробьева Евдокия Ивановна

Смерть
1888
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