Ныров Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности