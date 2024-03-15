Гусев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1980
Отец: не указан
Мать: Гусева Нина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Румия Зиннуровна
Рождение ребёнка
26.05.2002
Мать ребёнка: Гусева Румия Зиннуровна
Рождение ребёнка
17.09.2004
Мать ребёнка: Гусева Румия Зиннуровна
Рождение ребёнка
07.01.2013
Мать ребёнка: Гусева Румия Зиннуровна