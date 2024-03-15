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Гусев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1980

Отец: не указан

Мать: Гусева Нина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Румия Зиннуровна

Рождение ребёнка
26.05.2002

Сын: Гусев Эдуард Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Румия Зиннуровна

Рождение ребёнка
17.09.2004

Сын: Гусев Руслан Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Румия Зиннуровна

Рождение ребёнка
07.01.2013

Сын: Гусев Тимур Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Румия Зиннуровна

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