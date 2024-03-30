Лаврова (Голубцова) Глафира Александровна
Место рожденияс.Режа, Вологодская обл
Дата рождения05.02.1897
Дата смерти07.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лавров Петр Петрович
Отец ребёнка: Лавров Петр Варсонофиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Петр Варсонофиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1979