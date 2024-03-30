Лаврова (Голубцова) Глафира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврова (Голубцова) Глафира Александровна

Лаврова (Голубцова) Глафира Александровна

avatar

Место рождения

с.Режа, Вологодская обл

Дата рождения

05.02.1897

Дата смерти

07.09.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Режа, Вологодская обл
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лавров Петр Петрович

Отец ребёнка: Лавров Петр Варсонофиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Петр Варсонофиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Петр Варсонофиевич

Смерть
07.09.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close