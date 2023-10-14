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Павлюченко Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1938

Отец: Павлюченко Михаил Андреевич

Мать: Павлюченко Мария Романовна

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