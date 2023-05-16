Степанида Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1834 ст.
Дата смерти29.01.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1851 ст.
Муж: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
10.02.1857 ст.
Сын: Федор Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
17.06.1862 ст.
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.
Сын: Кирилл Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.
Дочь: Александра Максимова
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.
Сын: Семен Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Смерть
29.01.1911 ст.
Причина смерти: от старости