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Степанида Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1834 ст.

Дата смерти

29.01.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1816 и 1817 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1851 ст.

Муж: Максим Михайлов

Рождение ребёнка
10.02.1857 ст.

Сын: Федор Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Рождение ребёнка
17.06.1862 ст.

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.

Сын: Кирилл Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.

Дочь: Александра Максимова

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.

Сын: Семен Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Смерть
29.01.1911 ст.
Причина смерти: от старости
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