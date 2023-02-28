Адзинов Рустам Алимурзович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1983
Рождение ребёнка
10.04.2015
Дочь: Адзинова Аиша Рустамовна
Мать ребёнка: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна
Рождение ребёнка
03.11.2016
Дочь: Адзинова Алия Рустамовна
Мать ребёнка: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна
Рождение ребёнка
28.07.2020
Мать ребёнка: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна
Бракосочетание
Неизвестно