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Адзинов Рустам Алимурзович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1983

Отец: Адзинов Алимурза Бекмурзович

Мать: Адзинова-Хежева Шамханей Мухамедовна

Рождение ребёнка
10.04.2015

Дочь: Адзинова Аиша Рустамовна

Мать ребёнка: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна

Рождение ребёнка
03.11.2016

Дочь: Адзинова Алия Рустамовна

Мать ребёнка: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна

Рождение ребёнка
28.07.2020

Сын: Адзинов Али Рустамович

Мать ребёнка: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна

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