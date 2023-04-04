Воробьева (Урываева) Мария Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1880
Дата смерти08.06.1969
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1880
Отец: Урываев Глеб Степанович
Мать: Урываева Мария Романовна
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Воробьев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Михина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1913
Дочь: Ильинская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Романова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич
Смерть
08.06.1969