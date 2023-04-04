Воробьева (Урываева) Мария Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Урываева) Мария Глебовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1880

Дата смерти

08.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1880

Отец: Урываев Глеб Степанович

Мать: Урываева Мария Романовна

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Воробьев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Михина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.07.1913

Дочь: Ильинская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Романова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич

Смерть
08.06.1969
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