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Ведерников Александр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Карп Романович

Мать: Ведерникова Ольга

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ведерников Николай Александрович

Мать ребёнка: Ведерникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чулакова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ведерникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1915

Сын: Ведерников Василий Александрович

Мать ребёнка: Ведерникова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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