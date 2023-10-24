Ведерников Александр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ведерников Карп Романович
Мать: Ведерникова Ольга
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ведерников Николай Александрович
Мать ребёнка: Ведерникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чулакова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ведерникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.04.1915
Сын: Ведерников Василий Александрович
Мать ребёнка: Ведерникова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область