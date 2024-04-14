Десяткова Надежда Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1916 и 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
15.02.1914
Дочь: Ушакова (Десяткова) Зоя Степановна
Отец ребёнка: Десятков Степан Ефимович
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Между 1916 и 1917