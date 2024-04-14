Десяткова Надежда Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДесяткова Надежда Артемьевна

Десяткова Надежда Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1916 и 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1914

Муж: Десятков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Ушакова (Десяткова) Зоя Степановна

Отец ребёнка: Десятков Степан Ефимович

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Между 1916 и 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.