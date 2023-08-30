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Прохоров Иван Ипполитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Прохоров Ипполит Федорович

Мать: Прохорова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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