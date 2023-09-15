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Смирнов Василий Николаевич

Место рождения

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

16.06.1931

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Смирнов Николай

Мать: не указана

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
21.02.1931
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осуждение
09.06.1931
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
58, п. 8, 58, п. 11. ("участник кулацкой группировки") осуждение 9 июня 1931 г. тройкой ГПУ ТАССР - высшая мера наказания
Смерть
16.06.1931
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
расстрел((
Реабилитация осужденного
29.06.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
архивное дело в Буинский горсуд РТ
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