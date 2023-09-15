Смирнов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смерти16.06.1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Смирнов Николай
Мать: не указана
Арест
21.02.1931
Осуждение
09.06.1931
58, п. 8, 58, п. 11. ("участник кулацкой группировки") осуждение 9 июня 1931 г. тройкой ГПУ ТАССР - высшая мера наказания
Смерть
16.06.1931
расстрел((
Реабилитация осужденного
29.06.1989
архивное дело в Буинский горсуд РТ