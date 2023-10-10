Ушакова (Токар) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Токар) Марина

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

09.06.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1964 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985

Отец: Токар Юрий

Мать: Токар Галина

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.2005

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ушаков Виталий

Рождение ребёнка
26.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Виталий

Рождение ребёнка
?.05.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Виталий

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