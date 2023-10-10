Ушакова (Токар) Марина
Место рождения
Дата рождения09.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985
Отец: Токар Юрий
Мать: Токар Галина
Рождение ребёнка
27.05.2005
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ушаков Виталий
Рождение ребёнка
26.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Виталий
Рождение ребёнка
?.05.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Виталий