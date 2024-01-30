Patzig (Patzig) Madli
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1824
Дочь: Wahtra (Patzig) Ann
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
10.03.1829
Дочь: Jason (Patzig) Madli
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
29.07.1831
Сын: Patzig Jüri
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
20.12.1833
Сын: Patzig Mihkel
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
01.04.1836
Дочь: Krause (Patzig) Anno / Anna
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
27.01.1839
Сын: Patzig Jaan
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
28.08.1841
Сын: Patzig Jakob
Отец ребёнка: Patzig Jaan
Рождение ребёнка
15.04.1845
Дочь: Patzig (Patzig) Mai
Отец ребёнка: Patzig Jaan