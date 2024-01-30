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Patzig (Patzig) Madli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1824 г.р.
1829 г.р.
1831 г.р.
1833 г.р.
1836 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1824

Дочь: Wahtra (Patzig) Ann

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
10.03.1829

Дочь: Jason (Patzig) Madli

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
29.07.1831

Сын: Patzig Jüri

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
20.12.1833

Сын: Patzig Mihkel

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
01.04.1836

Дочь: Krause (Patzig) Anno / Anna

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
27.01.1839

Сын: Patzig Jaan

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
28.08.1841

Сын: Patzig Jakob

Отец ребёнка: Patzig Jaan

Рождение ребёнка
15.04.1845

Дочь: Patzig (Patzig) Mai

Отец ребёнка: Patzig Jaan

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