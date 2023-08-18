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Колупаева Анна Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Колупаев Матфей Петров

Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Лукерья Петрова

Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1802 ст.

Сын: Колупаев Ульян Петров

Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Лукерья Петрова

Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Петр Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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