Колупаева Анна Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Лукерья Петрова
Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
01.06.1802 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Лукерья Петрова
Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Колупаев Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816