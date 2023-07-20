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Шпаков Юрий

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Место рождения

село Моторское Красноярского края

Дата рождения

01.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.?

Отец: Шпаков Алексей

Мать: ХХХХХХ

село Моторское Красноярского края
Бракосочетание
16.02.1986

Жена: Чернова Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовский ЗАГС
Рождение ребёнка
23.09.1986

Дочь: Каримова Екатерина

Мать ребёнка: Чернова Татьяна

роддом 1 горбольница
Рождение ребёнка
08.11.1987

Сын: Шпаков Константин

Мать ребёнка: Чернова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутькова Анастасия

Мать ребёнка: Шпаков Мать Анастасия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Проживает в Сузуне
Развод
Неизвестно

Жена: Чернова Татьяна

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