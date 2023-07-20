Шпаков Юрий
Место рождениясело Моторское Красноярского края
Дата рождения01.?.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.?
Отец: Шпаков Алексей
Мать: ХХХХХХ
село Моторское Красноярского края
Бракосочетание
16.02.1986
Жена: Чернова Татьяна
Заельцовский ЗАГС
Рождение ребёнка
23.09.1986
Дочь: Каримова Екатерина
Мать ребёнка: Чернова Татьяна
роддом 1 горбольница
Рождение ребёнка
08.11.1987
Сын: Шпаков Константин
Мать ребёнка: Чернова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутькова Анастасия
Мать ребёнка: Шпаков Мать Анастасия
Проживает в Сузуне
Развод
Неизвестно
Жена: Чернова Татьяна