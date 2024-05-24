Смирнова (Харчева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Харчева) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Евстафьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.02.1918

Сын: Смирнов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.06.1922

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.08.1926

Сын: Смирнов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.03.1929

Дочь: (Смирнова) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1931

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1935

Сын: Смирнов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1939

Дочь: Смирнова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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