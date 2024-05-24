Смирнова (Харчева) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.02.1918
Сын: Смирнов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
25.06.1922
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
08.08.1926
Сын: Смирнов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
06.03.1929
Дочь: (Смирнова) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.09.1931
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
14.02.1935
Сын: Смирнов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Рождение ребёнка
10.04.1939
Дочь: Смирнова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евстафьевич
Смерть
Неизвестно