Алёшев Шикур Айнетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти05.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алёшев Риза
Мать ребёнка: Алёшева Васифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алёшева Васифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алёшева Васифя
Военная служба
Неизвестно
Алюшев Шикур Айнетдинович Поименный список захоронения Дата рождения: __.__.1905 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 05.08.1944 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Республика Карелия Место захоронения: Муезерский р-н, 102 км тракта Кочкома - Реболы, вне кладбища
Смерть
05.08.1944
Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Муезерский р-н, 102 км тракта Кочкома - Реболы, вне кладбища