Алёшев Шикур Айнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлёшев Шикур Айнетдинович

Алёшев Шикур Айнетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшев Риза

Мать ребёнка: Алёшева Васифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алёшева Васифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёшева Васифя

Военная служба
Неизвестно
Алюшев Шикур Айнетдинович Поименный список захоронения Дата рождения: __.__.1905 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 05.08.1944 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Республика Карелия Место захоронения: Муезерский р-н, 102 км тракта Кочкома - Реболы, вне кладбища
Смерть
05.08.1944
Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Муезерский р-н, 102 км тракта Кочкома - Реболы, вне кладбища
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close