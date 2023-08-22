Первухин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.2019
Сын: Первухин Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2020
Дочь: Первухина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности