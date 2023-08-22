Первухин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.2019

Сын: Первухин Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2020

Дочь: Первухина Дарья Михайловна

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Бракосочетание
Неизвестно

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