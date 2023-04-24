Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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