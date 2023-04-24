Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно