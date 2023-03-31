Виноградова (Никитина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Никитина) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1923

Сын: Виноградов Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович

Смерть
22.07.1976
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