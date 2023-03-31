Виноградова (Никитина) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти22.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1923
Сын: Виноградов Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович
Смерть
22.07.1976