Некрасова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1980
Дочь: Хвасточенко Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович
Рождение ребёнка
08.07.1984
Дочь: Некрасова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович
Рождение ребёнка
21.12.1985
Сын: Некрасов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович
Рождение ребёнка
26.05.1988
Сын: Некрасов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович