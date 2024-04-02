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Некрасова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1980

Дочь: Хвасточенко Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович

Рождение ребёнка
08.07.1984

Дочь: Некрасова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович

Рождение ребёнка
21.12.1985

Сын: Некрасов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович

Рождение ребёнка
26.05.1988

Сын: Некрасов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Викторович

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