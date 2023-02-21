Хатунцев Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хатунцева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хатунцева Лидия
Смерть
1969
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область