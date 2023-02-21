Хатунцев Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатунцев Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хатунцева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатунцева Лидия

Смерть
1969
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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