Енютина (Щуржинская) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енютина (Щуржинская) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1978

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1978

Отец: Щуржинский Павел Николаевич

Мать: Щуржинская Анна Артемовна

Рождение ребёнка
06.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Енютин Евгений

Рождение ребёнка
16.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Енютин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енютин Евгений

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