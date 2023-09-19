Енютина (Щуржинская) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1978
Рождение ребёнка
06.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Енютин Евгений
Рождение ребёнка
16.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Енютин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Енютин Евгений