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Jesmin Feodor (Prido)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1873

Отец: Jesmin Mihkel

Мать: Jesmin Ingel

Смерть
Неизвестно
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