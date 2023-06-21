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Jesmin Feodor (Prido)
Jesmin Feodor (Prido)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1873
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Jesmin Mihkel
1837 г.р.
Мать
Jesmin Ingel
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1873
Отец:
Jesmin Mihkel
Мать:
Jesmin Ingel
Смерть
Неизвестно
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