Рагозин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозин Алексей

Рагозин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Рагозин Осип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Рагозин Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ливенка, Успенская волость, Тимской уезд
Смерть
Неизвестно
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