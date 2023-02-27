Рагозин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Рагозин Осип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Рагозин Кирилл
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ливенка, Успенская волость, Тимской уезд
Смерть
Неизвестно