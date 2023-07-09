Поздняков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Егор

Поздняков Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Молчанова Евгения Егоровна

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоков Иван

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Имеменинезнаем

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close