Дорохин Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Дорохин Тимофей Александрович
Мать: Дорохина Александра
Раскулачивание
07.04.1936
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №71/388
Смерть
Неизвестно