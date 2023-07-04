Михеев Савва Гавриилович
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно