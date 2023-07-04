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Михеев Савва Гавриилович

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Михеев Гавриил Феодорович

Мать: Михеева Агафия Евдокимовна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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