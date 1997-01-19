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Савчук Митрофан Иванович

Место рождения

Повитье, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

03.06.1934

Дата смерти

19.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Повитье, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.02.1960

Сын: Савчук Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Шарапата Лидия Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапата Лидия Антоновна

Смерть
19.01.1997
Дивин, Кобринский район, Брестская область
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