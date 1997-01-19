Савчук Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1934
Дата смерти19.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1960
Сын: Савчук Владимир Митрофанович
Мать ребёнка: Шарапата Лидия Антоновна
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарапата Лидия Антоновна
Смерть
19.01.1997
Дивин, Кобринский район, Брестская область