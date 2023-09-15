Свистова (Неизвестно) Дария Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистова (Неизвестно) Дария Косьмина

Место рождения

Щечиха, Гагаринская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

Между 26.10.1856 и 03.05.1857

Дата смерти

После 30.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.10.1856 и 03.05.1857

Отец: Неизвестно Кузьма Иванов

Мать: Анна Евдокимова

Щечиха, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
25.10.1876

Муж: Свистов Иван Григорьев

Одоевское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.01.1878

Сын: Свистов Василий Иванов

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Толшма, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1880

Сын: Свистов Владимир Иванов

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Толшма, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1882

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
20.07.1884

Сын: Свистов Иван Иванов

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
19.01.1887

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Свистов Андрей

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Свистов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев

Толшма, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Смерть
После 30.01.1919
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