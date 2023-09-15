Свистова (Неизвестно) Дария Косьмина
Место рождения
Дата рожденияМежду 26.10.1856 и 03.05.1857
Дата смертиПосле 30.01.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.10.1856 и 03.05.1857
Отец: Неизвестно Кузьма Иванов
Мать: Анна Евдокимова
Бракосочетание
25.10.1876
Одоевское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.01.1878
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
08.07.1880
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
05.04.1882
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
20.07.1884
Сын: Свистов Иван Иванов
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
19.01.1887
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1889
Сын: Свистов Андрей
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
07.01.1891
Сын: Свистов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Свистов Иван Григорьев
Смерть
После 30.01.1919