Марья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Никифор Савельевич
Мать: Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Смольянов Степан Трофимович
Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Смольянов Матвей Трофимович
Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1859
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Смольянов Иван Трофимович
Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно