Марья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Никифор Савельевич

Мать: Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Смольянов Степан Трофимович

Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Смольянов Матвей Трофимович

Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
15.03.1859

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Смольянов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Смольянов Трофим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольянов Трофим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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