Аносова Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова Прасковья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Аносов Григорий

Отец ребёнка: Аносов Владимир

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Киреева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Аносов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Владимир

Смерть
Неизвестно
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