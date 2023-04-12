Аносова Прасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Аносов Григорий
Отец ребёнка: Аносов Владимир
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Киреева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Аносов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аносов Владимир
Смерть
Неизвестно