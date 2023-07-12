Борисов Василий Васильевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисов Василий Васильевич

Автор
НЛ
Лаухина Н.

мужской, родился 1827, Тверь, город Тверь, Тверская область

умер Неизвестно

Супруги
Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна1837 г.р.
Дети
Борисов Николай Васильевич25.10.1859 г.р.
Борисов Арсений Васильевич07.05.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
23.01.1859

Жена: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Борисов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
07.05.1861

Сын: Борисов Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
17.06.1862

Сын: Борисов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
19.03.1864

Сын: Борисов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
02.02.1866

Сын: Борисов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Борисов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
10.05.1868

Дочь: (Борисова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
25.06.1869

Дочь: (Борисова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
12.03.1871

Сын: Борисов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
10.03.1878

Дочь: (Борисова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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