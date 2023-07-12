Борисов Василий Васильевич
мужской, родился 1827, Тверь, город Тверь, Тверская область
умер Неизвестно
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Борисов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Сын: Борисов Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Сын: Борисов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Дочь: (Борисова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Дочь: (Борисова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Сын: Борисов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
Дочь: (Борисова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна